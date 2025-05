A figura: Eduardo Quaresma, o homem da esperança

Um dos que mais correu em todo o encontro, deixou o coração no relvado e foi recompensado com um pontapé sensacional que garantiu os três pontos à formação leonina, mantendo-a mais do que viva na luta pelo título.

O momento: Gil Vicente marca de penálti

Decorria o minuto 25 quando St. Juste cometeu falta sobre Mutombo dentro da área dos leões. O árbitro começou por nada assinalar, mas após rever as imagens no monitor acabou por reverter a decisão. Da marca dos onze metros, Félix Correia marcou à antiga equipa e deu vantagem aos gilistas.

Outros destaques:

Maxi Araújo

Um dos mais inconformados na parte do Sporting, o uruguaio esteve quase sempre em bom plano e teve a recompensa do esforço aos 81 minutos, quando aproveitou uma «bola morta» dentro da área e rematou de primeira para o fundo da baliza de Andrew.

Trincão

Quase sempre destemido, o internacional português dispôs de uma grande oportunidade para marcar logo nos primeiros minutos do encontro e só não o fez porque a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Andrew. No segundo tempo voltou a estar em evidência e quase marcou de livre, só que a bola raspou no poste e o lance perdeu-se.

Gonçalo Inácio

Um dos elementos em maior destaque na formação leonina durante os primeiros 45 minutos (sobretudo). Após o golo sofrido, muitos dos lances de perigo do Sporting saíram do pé esquerdo do central português, que quase sempre conseguiu lançar bolas na profundidade para Maxi Araújo e Geny Catamo.

Félix Correia

Autor do único golo dos gilistas esteve em destaque por esse mesmo lance, sendo que no resto do encontro passou algo ao lado. Teve um duelo muito particular com Eduardo Quaresma, já que Geny Catamo muitas vezes ficava mais subido e encostado à linha.