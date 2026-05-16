«Die Meister, Die Besten, Les Grandes Équipes, The Champions». O Sporting vai ter a oportunidade de voltar a ouvir o hino da Liga dos Campeões na próxima época, depois desta noite ter garantido o honroso segundo lugar da Liga com uma vitória sobre o Gil Vicente a fechar o campeonato. Não foi nenhum milagre, não senhora, mas uma derradeira oportunidade para agarrar o bilhete dourado que o leão não podia voltar a deixar escapar.

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Lembram-se do jogo da época passada frente a este mesmo Gil Vicente? O Sporting precisava de vencer para ir à Luz em vantagem, também já na ponta final do campeonato, e foi Eduardo Quaresma que, depois de muito sofrimento, desatou o nó aos 90+3 minutos. Ora bem, esta noite não foi preciso sofrer tanto como há um ano, mas foi outra vez Eduardo Quaresma a abrir o marcador, aos 15 minutos, numa altura em que o Benfica já vencia no Estoril.

Uma exibição tranquila dos leões, sem grande pressa em chegar ao necessário golo, mas com uma equipa bem mais fresca do que tínhamos visto nas últimas semanas e, sobretudo, muito focada no objetivo que estava delineado para esta noite. Um jogo que começou, desde logo, com uma surpresa, com o capitão Morten Hjulmand recuperado e titular. Um segredo bem guardado por Rui Borges que, na antevisão do jogo, não deu qualquer pista para este regresso antecipado. O treinador tinha falado apenas da dúvida sobre Vagiannidis que acabou também por jogar de início.

Um início de jogo com o Sporting a assumir, desde logo, as despesas do jogo, com uma elevada posse de bola e um controlo praticamente absoluto sobre o jogo, a conseguir facilmente profundidade, diante de um Gil Vicente cada vez mais encolhido. Foi mesmo Morten Hjulmand que teve a primeira oportunidade nos pés, logo aos 4 minutos, mas o pontapé do capitão passou a rasar o poste.

Apesar de não aplicar muita intensidade, o golo parecia iminente em Alvalade e nem as notícias dos primeiros golos do Benfica no Estoril abalaram a equipa que continuar a mandar no jogo. A verdade é que, face à vantagem do rival no António Coimbra da Mota, os leões tinham mesmo de marcar e o primeiro golo chegou aos quinze minutos e de bola parada. Canto teleguiado de Pote e cabeçada em forma de cartola de Eduardo Quaresma para o primeiro da noite. Explosão de alegria em Alvalade.

Pelo meio, o Benfica marcou mais dois golos no Estoril, mas este leão continuava totalmente focado no objetivo e continuava a mandar em Alvalade. Sucederam-se as oportunidades para os leões, com Pote em particular destaque, com uma grande visão de jogo e passes que arrancavam palmas das bancadas. Hjulmand voltou a ter o golo nos pés, mas Luis Suárez que voltou a levantar as bancadas.

Um lance que começa em Trincão, para depois Morita dar de calcanhar para a entrada fulgurante do avançado que bateu Dani Figueira com uma bomba. Grande festa em Alvalade. Um segundo golo que deixava a equipa da casa bem mais tranquila, até porque o Gil Vicente, até aqui, ainda não tinha incomodado Rui Silva. O primeiro remate da equipa de César Peixoto surgiu já perto do intervalo, com Luís Esteves a chutar do meio da rua e a obrigar Rui Silva a aplicar-se.

A segunda parte seria bem diferente, uma vez que o Gil Vicente resolveu entrar no jogo e pisar terrenos que praticamente não tinha pisado na primeira parte, com um jogo bem mais aberto. O Sporting continuou à procura de um terceiro golo, mas agora tinha de ter em atenção a resposta dos minhotos, bem mais agressivos depois da entrada de Augustín Moreira. Luís Esteves, com o segundo remate da noite, voltou a colocar novamente Rui Silva à prova e, pouco depois, Murillo também esteve perto de marcar.

O Sporting começava a ficar mais intranquilo, com algumas peças a acusar algum desgaste e Alvalade chegou a gelar quando Rui Silva derrubou Gustavo Silva na área, mas Luís Godinho assinalou uma falta sobre Morita para alívio das bancadas.

O internacional japonês acabaria por ser destaque nos momentos seguintes, quando foi substituído, deixando o relvado em lágrimas e com o seu nome a ecoar nas bancadas.

Um grande momento em Alvalade que também permitiu ao Sporting, agora com Daniel Bragança, Geovany Quenda e Luís Guilherme em campo, voltar a assumir a gestão do jogo.

Não foi uma segunda parte tão tranquila como a primeira, mas o Gil Vicente também acabou por esgotar as pilhas e os leões acabam por fechar o jogo com mais um golo carregado de simbolismo em Alvalade marcado por Morten Hjulmand. O jogo acabou logo a seguir, com o nome do capitão também a ecoar nas bancadas. Festejos que cheiraram a despedida, com todos os jogadores a fazerem questão de cumprimentar o dinamarquês.

O Sporting acaba por conseguir o essencial neste final de campeonato, que passava por não voltar a deixar escapar o segundo e garantir o possível acesso à liga dos milhões.