Momento do jogo: outra vez Eduardo Quaresma!

Estava escrito. Praticamente um ano depois de ter marcado um dos golos mais importantes do bicampeonato frente ao Gil Vicente, o jovem central voltou a ser decisivo esta noite frente ao mesmo adversário, numa altura em que o Benfica já estava a vencer no Estoril. Desta vez não foi preciso esperar pelos descontos, foi logo aos quinze minutos, na sequência de um pontapé de canto teleguiado de Pedro Gonçalves, com o central a surgir junto ao segundo poste para de cabeça, aplicar uma cartola a Dani Figueira. Alvalade respirava de alívio.

Figura: Pedro Gonçalves ao melhor nível

Foi com um grande Pote em campo que o Sporting arrancou para uma noite tranquila em Alvalade, com o médio a encantar as bancadas com pormenores de qualidade, como é bom exemplo o pontapé de canto teleguiado que permitiu a Quaresma abrir o marcador. Mas Pedro Gonçalves fez muito mais do que uma mera assistência, encheu o campo e, mesmo sem correr muito, empurrou a equipa para a frente.

Outros destaques:

Morten Hjulmand

Um regresso antecipado e totalmente inesperado esta noite em praticamente plena forma, com duas oportunidades flagrantes antes de fechar o jogo com o terceiro golo do Sporting. O capitão marcou e ficou parada no relvado, recebendo cumprimentos de todos os jogadores, num festejo que cheirou muito a despedida.

Morita

Protagonizou um dos momentos mais altos da noite quando foi substituído, deixando o relvado em lágrimas e com o seu nome a ecoar nas bancadas, numa despedida anunciada de Alvalade. Um grande momento em Alvalade, mas, antes disso, o japonês deu boa réplica a Pote para ser destaque neste jogo, também com bons pormenores, como aquele passe de calcanhar que permitiu a Luis Suárez fazer o segundo golo dos leões.

Luís Esteves

Boa exibição do jogador do Gil Vicente emoldurada com dois remates que obrigaram Rui Silva a aplicar-se, o primeiro a fechar a primeira parte, com um pontapé do meio da rua a obrigar o guarda-redes do Sporting a voar. Um gesto que repetiu logo a abrir a segunda parte, mas a bola foi outra vez parada pelas luvas de Rui Silva.

Luis Suárez

Não foi propriamente um dos melhores jogos do colombiano em Alvalade, mas marcou mais um golo em grande estilo, com uma bomba indefensável para Dani Figueira. Foi o 28.º, mais seis do que Vangelis e Pavlidis e, por isso, no final do jogo, recebeu o prémio de melhor marcador da Liga 205/26.