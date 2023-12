O Sporting venceu o Gil Vicente por 3-1 no encerramento da 12.ª jornada da Liga e recuperou a liderança isolada da Liga, perdida na ronda anterior após derrota com o Benfica no dérbi lisboeta.

Os leões ainda estiveram a perder (Rúben Fernandes aos 34m), mas empataram ainda na primeira parte (autogolo de Pedro Tiba aos 43m) e deram a volta no arranque da etapa complementar.

Viktor Gyökeres bisou com golos aos 52 e 56 minutos, dando a vitória ao Sporting, que lidera a Liga com 31 pontos, mais dois do que o Benfica.