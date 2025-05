Está confirmado o cenário que se esperava no encontro entre Sporting e Gil Vicente, que passa pela ausência de Hjulmand do onze inicial dos leões.

Rui Borges optou por deixar o internacional dinamarquês no banco de suplentes e lançar Morita ao lado de Debast no meio-campo. Além disso, o técnico do Sporting optou por colocar St. Juste no centro da defesa dos leões, em detrimento do castigado Diomande, que na última jornada viu o quinto cartão amarelo.

Já César Peixoto faz duas alterações face ao onze que alinhou e venceu o Farense por 1-0, com as saídas de Sandro Cruz e Jorge Aguirre e as entradas de Mutombo e Pablo.

Onze do Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma, St. Juste, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Debast, Morita, Maxi Araújo, Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres.

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Marvin, Buatu e Mutombo; Cáseres e Bamba; João Marques, Fujimoto e Félix Correia; Pablo