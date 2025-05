O desempenho do Sporting frente ao Gil Vicente foi o tema mais falado pelos adeptos nas redes sociais, de acordo com o «Pulsómetro» do Maisfutebol, mas há outros tópicos discutidos pelos internautas e são, no mínimo, curiosos...

Além do golo tardio e decisivo de Eduardo Quaresma, a atuação do VAR e de César Peixoto no banco de suplentes do Gil Vicente também dominaram algumas conversas nas redes sociais.

