O defesa português Gonçalo Inácio e o médio dinamarquês Morten Hjulmand vão falhar o jogo do Sporting ante o Portimonense, da 15.ª jornada da I Liga (sábado, 30 dezembro, 20h30), por acumulação de amarelos.

Inácio e Hjulmand viram, cada um, o quinto cartão amarelo na Liga para efeitos de acumulação de suspensão, no clássico desta segunda-feira ante o FC Porto, ganho pelos leões, por 2-0. De recordar que Inácio foi expulso por acumulação de amarelos no dérbi com o Benfica, mas esses cartões amarelos não entram nesta contabilização, dada a expulsão.

Inácio foi amarelado aos 70 minutos e Hjulmand aos 90+7m, ficando assim suspensos e fora das opções de Ruben Amorim para o próximo jogo da Liga.