Pancho Petrasso, defesa do Rio Ave, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Sporting por 4-0, na 16.ª jornada da Liga:

Análise à derrota frente ao Sporting

«Foi um jogo muito difícil, contra um adversário que joga muito bem e tem uma boa identidade de jogo. O resultado é um pouco duro, acho que na primeira parte estivemos bem e no segundo tempo fomos encostados atrás. Agora há que levantar a cabeça e seguir em frente. Há detalhes que não controlamos, mas fizemos o melhor que conseguimos. O resultado é um pouco injusto pelo nosso esforço.»

«Hat-trick» de Luis Suárez e dificuldades frente ao colombiano

«Para 2026, o objetivo é queremos ficar o mais acima possível na tabela classificativa e ganhar pontos, isso é o mais importante. O Suárez é um jogador muito forte, mas como defesa se quero estar nesta Liga tenho de conseguir marcar este tipo de jogadores.»