O Sporting apresentou, antes do início do Troféu Cinco Violinos, a composição do plantel para a temporada 2024/25 e os números nas camisolas. Ainda sem Luis Suárez, que está a caminho do clube proveniente do Almería, e já sem Gyokeres, que está de partida para o Arsenal.

A grande novidade foi João Virgínia, guarda-redes anunciado oficialmente nesta sexta-feira num regresso a um clube que já conhece da temporada 21/22, quando jogou por empréstimo do Everton.

Quanto a novidades na numeração, a maior delas é a troca entre Viktor Gyokeres e Conrad Harder na camisola nove. Rui Silva assume o dorsal um, Geovany Quenda é o sete, Catamo o novo número dez. Diogo Travassos passa da 97 para a 19 e Rodrigo Ribeiro assume a 28 (outrora de Cristiano Ronaldo), deixando a 91.

Quanto a reforços, João Virgínia fica com a 12, Alisson Santos com a 27 e Giorgi Kochorashvili com o do dorsal 14.

Eis a lista completa de números:

1 – Rui Silva

2 – Matheus Reis

3 – Jeremiah St. Juste

5 – Hidemasa Morita

6 – Zeno Debast

7 - Geovany Quenda

8 – Pedro Gonçalves

9 – Conrad Harder

10 – Geny Catamo

11 – Nuno Santos

12 – João Virgínia

14 - Giorgi Kochorashvili

17 - Francisco Trincão

19 – Diogo Travassos

20 – Maxi Araújo

22 – Iván Fresneda

23 – Daniel Bragança

25 – Gonçalo Inácio

26 – Ousmane Diomande

27 - Alisson Santos

28 – Rodrigo Ribeiro

41 – Diego Callai

42 – Morten Hjulmand

47 – Ricardo Esgaio

52 – João Simões

72 – Eduardo Quaresma

99 – Francisco Silva

[Notícia atualizada às 19h05]