Uma época bastou para Morten Hjulmand conquistar os adeptos do Sporting, assim como treinadores e capitães da Liga. Como tal, o médio, de 24 anos, integra o onze do ano, na companhia de João Neves. Resta uma vaga no meio-campo.

O dinamarquês acumulou 30 partidas no campeonato, anotando três golos e duas assistências. Assim, os campeões nacionais continuam em maioria, contando também com Coates, Inácio e Diomande.

Transferido há um ano para o Sporting, proveniente dos italianos do Lecce, a troco de 18 milhões de euros, Hjulmand prepara a estreia num Europeu. O médio integra a convocatória da Dinamarca, com Alexander Bah.

Os dinamarqueses integrarão o Grupo C, com Inglaterra, Sérvia e Eslovénia. A estreia está agendada para a tarde de 16 de junho, diante da Eslovénia.