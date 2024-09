Geovany Quenda tem sido a grande surpresa do futebol nacional neste início de temporada. Aos 17 anos, foi titular nos cinco jogos do Sporting (quatro vitórias), com um golo marcado. Foi ainda chamado à Seleção Nacional e teve a hipótese de tornar-se o jogador mais jovem a atuar com a camisola 'das quinas', mas Martínez adiou esse feito.

Face a esta ascensão meteórica do jovem extremo, o Sporting quer protegê-lo do interesse dos 'tubarões' europeus. Foram iniciadas conversas entre o clube e os representantes de Geovany Quenda para a renovação de contrato, segundo a informação adiantada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O Sporting quer fechar a renovação antes que o atleta se valorize ainda mais, até porque a sua cláusula de rescisão está fixada em 45 milhões de euros, um valor acessível para os principais clubes europeus. Uma das prioridades será aumentar esse montante, de forma a proteger Quenda da cobiça.

Segundo apurámos, o interesse do jogador, dos seus representantes e do clube convergem em direção à renovação, sendo que os valores do salário e da cláusula de rescisão ainda não estão fechados.

Geovany Quenda está no Sporting desde 2019. Antes disso, jogou no Benfica e no Damaiense, o seu primeiro clube em Portugal. Chegou da Guiné-Bissau aos nove anos de idade e já representou a seleção portuguesa no escalão sub-17.