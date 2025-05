Com o empate ante o Benfica, no Estádio da Luz, este sábado, o Sporting voltou, 23 anos depois e apenas pela segunda vez neste século, a ficar invicto em jogos da mesma edição da Liga ante Benfica e FC Porto.

Em 2024/25, ainda com Ruben Amorim como treinador, o Sporting venceu o FC Porto em casa, por 2-0, na quarta jornada, com golos de Viktor Gyökeres (72m, penálti) e Geny Catamo (90+3m).

Já com Rui Borges ao comando da equipa, à 16.ª jornada, precisamente na estreia do técnico, o Sporting venceu o Benfica em Alvalade, por 1-0, com um golo de Geny Catamo (28m).

Na jornada 21, no Dragão, houve empate a um golo ante o FC Porto. Iván Fresneda marcou para o Sporting (42m) e Danny Namaso empatou (90+4m). Esta noite, no Benfica-Sporting, houve também empate a um golo, com Francisco Trincão a dar vantagem aos leões (4m) e Kerem Aktürkoglu a fazer o empate (63m).

A vez anterior neste século foi em 2001/02… e deu título com Bölöni

É preciso recuar mais de duas décadas para ver tal registo invicto dos leões. A última vez foi em 2001/02, época em que o Sporting alcançou um dos seus quatro títulos na Liga este século. Foi com Läszlo Bölöni ao comando da equipa.

Logo na primeira jornada, o Sporting venceu o FC Porto em casa, por 1-0, com um golo de Marius Niculae (69m). Na 15.ª jornada, os leões empataram a dois golos na visita ao Benfica, com um bis de Mário Jardel (85m, penálti; 87m) a anular os golos de Simão Sabrosa (11m, penálti) e Zlatko Zahovic (55m).

Na abertura da segunda volta do campeonato, à 18.ª jornada, o Sporting repetiu, ante o FC Porto, os números do empate com o Benfica: 2-2. Jorge Andrade (6m, penálti) deu vantagem aos dragões, Pedro Barbosa (33m) e Mário Jardel (35m, penálti) viraram o resultado a favor do Sporting e Deco empatou (73m). Finalmente, na 32.ª jornada, em casa, o Sporting empatou a um golo com o Benfica. Edgaras Jankauskas (73m) deu vantagem ao Benfica e Mário Jardel fez o empate, de penálti (90+6m).

Há 23 anos foram, portanto, três empates e uma vitória, um registo invicto superado esta época, já que o Sporting de 2024/25 ganhou dois jogos e empatou outros dois ante águias e dragões.