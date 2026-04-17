Agora sim está tudo confirmado para o jogo entre o Sporting e o Tondela. Já depois de o dia – 29 de abril – ter sido confirmado na quinta-feira, esta sexta-feira a Liga confirmou que o jogo terá início às 20h15.

Esta data, recorde-se, seria apenas possível se os leões fossem eliminados da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o que acabou por acontecer. O Sporting não foi além de um nulo na segunda mão dos «quartos», esta quarta-feira, e perderam com o agregado de 1-0.

Nesta altura, o Sporting está a cinco pontos do FC Porto, mas tem um jogo a menos e pode reduzir a distância para apenas dois pontos, caso a diferença se mantenha até ao dia do encontro. O Tondela está no penúltimo lugar, a quatro pontos do Nacional, o primeiro clube acima da zona de despromoção.

No mesmo comunicado, desta sexta-feira, a Liga confirmou também que o Casa Pia recebe o Sp. Braga no dia 23 às 19 horas. Os minhotos, recorde-se, tinham o jogo adiado também por estar a participar na Liga Europa, onde conseguiram um lugar nas «meias» esta quinta-feira.

O Sp. Braga encontra-se na quarta posição com 52 pontos. O Casa Pia, por sua vez, está em lugar de descida– 16.º com 25 pontos.