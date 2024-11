O Sporting goleou a U. Leiria por 5-2, num particular realizado à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.

Este encontro marcou a estreia de João Pereira no comando técnico dos leões, ainda que de forma não oficial. Ricardo Esgaio, Marcus Edwards, Lucas Anjos, Fresneda e Rafael Besugo assinaram os golos dos leões.

Eis o onze inicial utilizado por João Pereira: Diego Calai, St. Juste, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Marcus Edwards, Iván Fresneda, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Lucas Anjos, Rafael Besugo e Luís Gomes.

Além dos titulares, o técnico do Sporting utilizou ainda José Silva, Lucas Taibo, Pedro Silva, David Moreira, Alexandre Brito, Adam Arvelo, Samuel Justo e Rodrigo Marquês, no decorrer do encontro. Kovacevic fez apenas trabalho de ginásio.

No site oficial, o Sporting explica que a equipa tem agora dois dias de folga e regressa ao trabalho na terça-feira, em Alcochete.