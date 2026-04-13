O Sporting foi multado pela terceira vez por incidências relacionadas com o jogo ante o Nacional, em Alvalade, da 20.ª jornada da Liga portuguesa. Em comunicado, a Liga confirmou, esta segunda-feira, uma multa de 3.825 euros.

Em causa, apurou o Maisfutebol, esta multa deve-se à não remessa das imagens e som captados pelo sistema de videovigilância, no jogo realizado a 1 de fevereiro e que o Sporting ganhou por 2-1.

Os leões já tinham sido multados igualmente em 3.825 euros após esse jogo, devido ao uso de tarjas de grandes dimensões por parte dos adeptos, numa decisão disciplinar conhecida na semana após o jogo.

A meio de março, e depois de aguardar mais esclarecimentos sobre o jogo, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou outra multa, de 3.060 euros, por murros de adeptos no banco do Nacional aquando dos festejos do golo decisivo de Luis Suárez em tempo de compensação, além de insultos de adeptos a atletas e restantes elementos dos madeirenses.