O Sporting realizou, esta sexta-feira, mais um treino de preparação para o encontro com o Casa Pia, a contar para a 25.ª jornada da Liga. Recorde-se que as duas equipas já se defrontaram uma vez esta temporada, tendo os leões vencido por 2-0 no jogo da primeira mão.

Na Academia Cristiano Ronaldo, os jogadores estiveram mais uma vez às ordens de Rui Borges, que este sábado faz a habitual conferência de antevisão ao encontro.