O Sporting continua a preparar o dérbi frente ao Benfica e Rui Borges orientou pela segunda vez um treino da equipa principal dos leões, esta sexta-feira.

Na Academia Cristiano Ronaldo, o técnico dos leões teve à disposição grande parte do plantel, com destaque para a presença dos jovens Mauro Couto, Eduardo Felicíssimo, Miguel Alves e Henrique Arreiol.

Este sábado, Rui Borges faz a primeira antevisão enquanto treinador do Sporting a partir das 12h30, sendo que o último treino antes do jogo acontece também no mesmo dia.