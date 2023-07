O Sporting acertou a renovação de contrato de Luís Neto. O Maisfutebol sabe que o novo acordo, que vai ser anunciado nas próximas horas, é válido por mais uma temporada (até junho de 2024).

A permanência de Neto nos leões é um pedido de Ruben Amorim, que ainda vê no experiente central de 35 anos uma opção importante para equipa, para além, claro, do peso que tem dentro do grupo.

Na temporada passada, o camisola 13 leonino teve uma lesão no joelho esquerdo e, com isso, fez apenas sete jogos. Chegou a Alvalade em 2019/20 e, desde então, participou em 92 partidas oficiais.

Para o arranque da nova época, o Sporting vai contar inicialmente com oito centrais: Gonçalo Inácio, Coates, Diomande, St. Juste, Matheus Reis, Eduardo Quaresma, João Muniz e Luís Neto.