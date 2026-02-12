O avançado do Sporting, Luis Suárez, foi eleito o jogador do mês de janeiro na Liga, anunciou o organismo, na manhã desta quinta-feira.

Suárez, de 28 anos, recolheu 37,04 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

O colombiano superou a concorrência, nesta eleição, de Yanis Begraoui (Estoril) e Vangelis Pavlidis (Benfica), que somaram 16,67 e 12,04 por cento dos votos.

O atacante dos leões já tinha recebido a distinção de avançado do mês da Liga em janeiro.

Nos três encontros realizados pelos verde e brancos na prova, em janeiro, Suárez marcou ao Gil Vicente (1-1), bisou na deslocação ao terreno do Arouca (2-1), e somou ainda uma assistência frente ao Casa Pia (3-0).