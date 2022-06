O sportinguista Matheus Nunes é um dos eleitos para o melhor onze do ano da Liga portuguesa.

O internacional luso junta-se a Vitinha e Otávio, ambos do FC Porto, no meio-campo da equipa ideal do campeonato em 2021/22. Diogo Costa, Pedro Porro, Pepe, Mbemba e Matheus Reis são os outros nomes até aqui revelados.

Matheus Nunes assumiu maior preponderância no esquema leonino na época transata e somou 2766 minutos na Liga, tendo apontado três golos, além de anotar duas assistências.