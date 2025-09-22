Figura do jogo: Francisco Trincão, o abre-latas

Foi com dois penáltis arrancados por Francisco Trincão que o Sporting conseguiu desbloquear o marcador e partir para uma merecida vitória esta noite em Alvalade. Tirando proveito da sua apurada técnica numa área muito congestionada, o avançado obrigou o adversário a errar, primeiro Landerson, depois Marcelo, permitindo que Luis Suárez e Pote marcassem desde a marca dos onze metros. Antes disso, Trincão já tinha levantado as bancadas na primeira parte com um remate em arco que passou a rasar o poste. Não foi das melhores exibições de Trincão esta época, mas foi com certeza determinante neste triunfo.

Momento do jogo: alívio em Alvalade

O Sporting parecia já ter esgotado todos os recursos para chegar ao golo, quando Francisco Trincão, entra na área em drible e acaba derrubado por Landerson. As bancadas vieram abaixo, mesmo antes de Luis Suárez converter o consequente penálti no primeiro golo do jogo. O golo que tinha ficado tantas vezes entalado nas gargantas dos adeptos estava a chegar.

Outros destaques:

André Ferreira

Foi o destaque deste jogo até aos penáltis sobre Trincão. Noite inspirada do antigo guarda-redes do Paços de Ferreira que se estreou na Liga com uma exibição de cinco estrelas. Fez defesas atrás de defesas ao longo da primeira parte, com destaque para uma defesa a uma bomba de Vagiannidis. Conseguiu manter o nulo intacto até ao minuto 75, mas acabou por ceder nos dois penáltis. Uma estreia em grande, a dar uma boa dor de cabeça para o treinador que, até este jogo, apostou sempre em Caio Secco.

Luis Suárez

Mais uma noite azarada do avançado colombiano. Depois de já ter acertado por duas vezes nos ferros frente ao Kairat, o colombiano voltou a acertar no poste esta noite e desperdiçou outras oportunidades claras com as bancadas todas de pé. Contornou André Ferreira por duas vezes em drible, mas numa acertou no poste e noutra viu Gilberto Batista salvar sobre a linha de golo.

Mangas

Esteve muito em jogo ao longo de toda a primeira parte, contando com muito espaço pela frente, com o apoio direto de Pote e Kochorashvili, mas depois cruza quase sempre sem olhar. Algumas vezes até lhe saíram bem, noutras foram autênticos disparates.

Geovany Quenda

Está em grande forma e esta noite fez a cabeça em água a Francisco Domingos, passando muitas vezes pelo lateral, com pormenores que encantavam as bancadas, mas foi na área onde arrancou o maior «bruá» qiuando tentou um pontapé de bicicleta, com a bola a passar perto do poste.

Alan

Foi um dos melhores jogadores do Moreirense ao longo do jogo, tanto na organização defensiva, como nas saídas para o ataque. Um jogo em que teve de correr muito para manter a sua equipa equilibrada. Assinou o único remate que o Moreirense fez neste jogo.

Gilberto Batista

Uma referência ainda para este jovem central, formado no Sporting. Uma das surpresas que Vasco Botelho da Costa reservou para esta noite e o jovem acabou por corresponder. Destaque para uma bola que salvou sobre a linha de golo já depois de de Luis Suárez bater André Ferreira.