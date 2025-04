A Figura: Viktor Gyökeres

Quem mais? Este campeonato parece demasiado fácil para o avançado do Sporting. Na Liga leva uns bestiais 34 golos em 29 jogos, à 30.ª jornada. Tem sido o ganha-pão do Sporting, sem esquecer a importância das tarefas dos restantes dez jogadores. Na noite desta sexta-feira, o coletivo funcionou perfeitamente. O sueco estava lá para dar a 'estocada' final, parecendo ter íman. Assinou três golos. Mesmo quando os colegas não rematavam bem, a bola chegava-lhe. E este fazia o que lhe competia... marcava. De todas as maneiras e feitios.

O Momento: hat-trick de Viktor Gyökeres aos 52 minutos

A primeira parte já tinha sido avassaladora a favor do Sporting. 16 remates contra dois ou os 68% posse de bola dos leões ilustram esse domínio. O Moreirense reagiu ao início da segunda parte mas o melhor golo estava reservado para o hat-trick do sueco. Num livre em zona frontal, após falta de Benny, o Moreirense parecia ter tapadas todas as vias de golo pela barreira. Na única nesga, estava o observador Kewin Silva. Mesmo assim, um remate forte para o lado do guarda-redes ofereceu novo momento de alegria aos adeptos da casa. E que golo.

Outros destaques:

Kewin Silva: a primeira menção deve ir para o homem que impediu um resultado mais avolumado. O guarda-redes do Moreirense foi o seu melhor elemento, e isso diz muito da exibição dos cónegos. Belas defesas de Kewin em vários momentos, em especial ao remate de Trincão na reta final. Pareceu ser o único a remar contra a maré.

Morten Hjulmand: o homem do leme do Sporting. O domínio de posse de bola dos leões a muito se deve ao capitão dinamarquês, não só pelo critério no passe como também na maneira como reagia rapidamente à perda. Decidia bem e rápido, permitindo ao Sporting voltar a carregar no ataque posicional.

Francisco Trincão: extremo desequilibrador, ao lado de Viktor Gyokeres nem parece ter feito um grande jogo. A verdade é que esteve a bom plano, mais assertivo do que Geny Catamo, por exemplo. Mexeu com o jogo e bem pode culpar Kewin Silva por este ter-lhe roubado um grande golo no final.

Cédric Teguia: o extremo pareceu algo desengonçado na primeira parte, afetado com certeza pela forma como a equipa jogou como um coletivo. Na segunda, mostrou o que tem de melhor - força física, combatividade e um pé esquerdo ‘engraçado’. Um extremo possante a fazer lembrar Adama Traoré.