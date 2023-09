O Sporting recebe o Moreirense este domingo, a partir das 20h30, em jogo da 5.ª jornada da Liga, numa partida em que está obrigado a vencer para poder regressar ao topo da classificação da Liga onde já está o FC Porto.

Depois da paragem das seleções é mais complicado acertar no que vai na cabeça de Ruben Amorim, mas, numa semana em que os leões também vão jogar para a Liga Europa, arriscamos uma possível estreia do reforço Iván Fresneda no habitual lugar de Ricardo Esgaio na ala direita. De resto, o treinador dos leões não deve fugir muito do onze que defrontou o Sp. Braga na ronda anterior.

Rui Borges também deverá manter a base da equipa que, na jornada anterior, venceu em Chaves, ficando apenas uma dúvida em relação à disponibilidade de Kobamelo Kodisang que, depois de se ter estreado pela seleção da África do Sul, fez apenas um treino em Moreira de Cónegos. Caso não esteja nas melhores condições, poderá avançar Madson para o seu lugar.

