A cinco jogos do final e em igualdade pontual com o Benfica, na liderança do campeonato, o Sporting procura ultrapassar o Moreirense em casa na tarde desta sexta-feira Santa. Para isso, Rui Borges apostou num onze inicial em força.

Geovany Quenda regressa ao onze inicial, após Iván Fresneda ter iniciado o encontro da semana passada com o Santa Clara.

Em relação ao último jogo (derrota com o Rio Ave), Bacci fez quatro alterações. Guilherme Schettine está suspenso e não pode jogar.

SPORTING: Rui Silva, Quaresma, Diomande, Inácio; Quenda, Debast, Hjulmand, Maxi Araújo; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Geny Catamo.

SUPLENTES SPORTING: Franco Israel, Matheus Reis, St. Juste, Pote, Fresneda, Biel, Esgaio, Felicíssimo, Arreiol.

MOREIRENSE: Kewin, Sidnei, Maracás, Marcelo, Dinis, Ofori, Frimpong, Yan, Benny, Alanzinho e Cedric Teguia.

SUPLENTES MOREIRENSE: Caio Secco, Michel, Ismael, Ivo, Asué, Antonisse, Buta, Jorquera e Gilberto.

Acompanhe a partida AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h30.