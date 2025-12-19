Superada a gripe que o afastou do jogo com o Santa Clara, para a Taça de Portugal, Hidemasa Morita integrou o treino do Sporting, esta sexta-feira em Alcochete, que marcou o arranque da preparação da visita a Guimarães, para a defrontar o Vitória para o campeonato.

O médio japonês treinou integrado com os jogadores que não foram titulares nos Açores, tendo estes últimos se limitado a fazer trabalho de recuperação.

De fora do apronto estiveram os lesionados Nuno Santos, Zeno Debast, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda.

O plantel leonino folga no sábado e regressa ao trabalho na manhã domingo, sendo que o jogo com o Vitória, referente à 15.ª jornada da Liga, está agendado para a próxima terça-feira (20h45).