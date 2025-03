A SAD do Sporting foi multada em 5.100 euros devido ao arremesso de um canivete para o relvado, no Estádio José Alvalade, a 15 de fevereiro, aquando do segundo golo do Arouca, no jogo da 22.ª jornada da Liga, que terminou empatado 2-2.

Este foi o resultado, conhecido esta terça-feira, do processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) às incidências no encontro, na sequência do golo de penálti apontado por Henrique Araújo, que deu, então, vantagem de 2-1 ao Arouca antes do intervalo.

A SAD leonina foi multada pela infração ao artigo 186.º do Regulamento Disciplinar da Liga, relacionado com «arremesso de objeto sem reflexo no jogo».

O objeto em questão, «de dimensão aproximada de 10 centímetros e peso de cerca de 200 gramas», conforme é descrito no processo, foi lançado «na direção dos jogadores da equipa contrária [ndr: Arouca], vindo o mesmo a cair no retângulo de jogo, sem atingir, porém, qualquer pessoa, e sem causar qualquer perturbação ao desenrolar do jogo».

O Sporting já tinha sido multado em 6.125 euros devido ao mesmo jogo, por comportamento incorreto do público, relacionado com utilização de pirotecnia e vários insultos, bem como pela presença do treinador-adjunto Luís Neto na escada de acesso ao relvado sem credencial, durante a segunda parte.