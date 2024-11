O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quinta-feira, a lista completa de castigos, tanto para os clubes da Liga como da II Liga, relativos à última jornada.

Destaque para as coimas aplicadas à SAD do Sporting, que tem de pagar 9560 euros, por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, durante a receção ao Estrela da Amadora. Além disso, os leões foram também multados em 2448 euros, devido ao atraso do início do encontro (quatro minutos), assim como 1910 euros pelas tarjas expostas durante o encontro. Uma delas tinha a frase «Força N. Santos» e outra mostrava apoio a Nani, com a frase «Força Nani, estamos contigo».

A SAD do Benfica foi multada em 4460 euros, por uso de engenhos explosivos e pirotécnicos, na visita ao terreno do Farense e 510 euros, por comportamento incorreto do público. No mesmo jogo, a SAD do Farense recebeu uma multa de 1020 euros, igualmente pela entrada de engenhos explosivos ou pirotécnicos para o interior do recinto.

Já no Estádio do Dragão, o CD aplicou uma multa de 1632 euros à SAD do FC Porto devido a um atraso no reinício do encontro, sendo que os azuis e brancos demoraram dois minutos a mais do que estava estipulado. Além disso, os azuis e brancos também têm de pagar 714 euros por comportamento incorreto do público, que insultou «em uníssono» o Benfica.