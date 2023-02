O Sporting e o Benfica foram multados devido ao «comportamento incorreto do público», nos respetivos jogos da 18.ª jornada da I Liga, ante Sporting de Braga e Arouca.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Sporting foi multado em 1.122 euros porque, «aos 13 e 84 minutos de jogo, foi entoado em coro e repetidamente (cinco vezes em cada ato), pelos adeptos», um «cântico» ofensivo à Liga: «Oh eh oh, horários indecentes, oh eh oh, violência da polícia, oh eh oh, querem matar o futebol! A Liga é me***» e, «aos 83 minutos», um cântico contra Pizzi, jogador do Sp. Braga, por quatro vezes: «Oh Pizzi, vai para o car****».

O Benfica foi multado em 1.910 euros por «pirotecnia deflagrada em local afeto a adeptos do Benfica, identificados com cânticos, cachecóis e outros adereços», apesar de não ter sido verificado qualquer arremesso» que levasse à «interrupção do jogo».