A figura: Francisco Trincão, o coelho na cartola

O elemento em maior destaque na formação leonina durante os primeiros 45 minutos e autor de um dos melhores golos da época na Liga. Com tempo e espaço para brilhar, o camisola 17 dos leões tentou a meia distância e acabou por ser feliz, com a bola a voar até ao canto superior direito da baliza, sem qualquer hipótese para Lucas França.

O momento: João Simões estreia-se a marcar pelo Sporting

Precisou apenas de alguns segundos em campo para fazer o gosto ao pé e assim marcar pela primeira vez na equipa principal dos leões. Após um cruzamento para o interior da área, o camisola 52 surgiu sozinho e só teve de encostar para o 2-0, que fechou o jogo em Alvalade.

OUTROS DESTAQUES

Hjulmand

Muito importante na construção dos leões e essencial para manter o equilíbrio na equipa, juntamente com Morita. O capitão do Sporting teve nos pés duas pautas e conseguiu trazer critério ao jogo leonino, sobretudo na ligação entre os lados do campo.

Gyökeres

Não foi a noite mais fácil para o avançado sueco, que encontrou pela frente uma linha de cinco defesas e três centrais muito fortes fisicamente. Teve nos pés uma boa ocasião de golo a fechar o primeiro tempo e na segunda parte continuou a não ter grande espaço para brilhar. Vale, como sempre, pelo esforço e profundidade que dá ao jogo dos leões.

Luís Esteves

Porventura o melhor elemento do Nacional em todo o encontro, sobretudo nos segundos 45 minutos. Muito importante na ligação entre a defesa e o ataque e sempre muito calmo na tomada de decisão. Não teve uma grande ocasião de golo, mas não passou despercebido durante o jogo.