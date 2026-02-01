A Figura: Luis Suárez

O jogo está difícil? É motivo para chamar o colombiano. Em Arouca, como em tantos outros redutos, foi decisivo com um golo aos 90+6m. Em Alvalade, o avançado foi muito bem marcado durante a primeira parte por Matheus Dias, mas no final do jogo veio a soltar-se com o desgaste do adversário. Já ele nunca apresenta cansaço. Suárez surgiu nos dez minutos finais, primeiro com um golo anulado. Mas não baixou os braços. Marcou mesmo logo a seguir, novamente aos 90+6m, e voltou a ser decisivo na corrida para o título.

O Momento: golo de Luis Suárez, 90+6m

Os adeptos leoninos desesperavam na bancada. Uma semana antes da visita importantíssima ao Estádio do Dragão, parecia encaminhada uma ‘escorregadela’ do Sporting que podia entregar o título ao FC Porto. Mas surgiu o herói dos descontos. Já com 96 minutos nas pernas, o colombiano finalizou à ‘Madjer’ num dos melhores golos de verde e branco – 18.º no campeonato. O recém-entrado Alisson Santos assistiu.

Outros Destaques:

Kaique: o sucessor de Lucas França apresentou-se mais uma vez a grande nível, numa noite dificultada pela chuva intensa. Fez uma grande defesa no final da primeira parte, impedindo o golo certo a Suárez, e teve outra intervenção vistosa a negar um livre de Maxi Araújo ao ângulo superior. Ainda teve uma bela defesa anterior ao golo de Pote e belos cortes a limpar as costas da defesa.

Pote: menção para o regresso do criativo à titularidade, praticamente dois meses depois. Esteve muito vigiado na primeira parte, com pouca bola, mas libertou-se um pouco na segunda. Marcou um golo 'à Pote' - remate colocado de primeira após um jogo pouco exuberante.

Geny Catamo: exibição de altos e baixos do moçambicano. Por vezes faltava-lhe acutilância, mas foi decisivo em certos momentos. Primeiro, a recuperar e a evitar o golo do Nacional com um corte em cima da linha. Depois, a assistir no final da primeira parte Luis Suárez, de forma perfeita. Kaique veio a defender.

Luis Guilherme: a jogar de novo como extremo-esquerdo, o brasileiro partia como uma seta do meio-campo até à linha de fundo, com velocidade e objetividade. Frente ao inexperiente Nuñez ainda ameaçou, mas normalmente não tirava bons cruzamentos. Mexeu com o jogo, mas foi inconsequente.

Matheus Dias: atuando como médio mais defensivo do Nacional, tal como Soumaré na época transata, Dias destacou-se com uma exibição bastante atenta a vários níveis. Atenta na marcação a Luis Suárez (baixava para a linha dos centrais) e atenta nas interceções aos vários cruzamentos do Sporting. Foi providencial em vários momentos.

Alisson Santos: na porta de saída de Alvalade segundo a imprensa nacional, o extremo brasileiro tinha sido importante em Bilbau, a marcar nos descontos e volta a ser decisivo. Assistiu Luis Suárez com um cruzamento açucarado, de pé esquerdo. Será que vai fazer falta?