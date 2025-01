Sporting e Nacional medem forças a partir das 20h30 e os dois treinadores apresentam algumas mudanças face aos onzes apresentados nos jogos anteriores.

Do lado dos leões, Rui Borges troca cinco jogadores e o principal destaque vai para o regresso à titularidade de Viktor Gyökeres, algo que não acontecia desde a final da Taça da Liga, frente ao Benfica.

Além do avançado sueco, que rende Conrad Harder na frente de ataque, Rui Silva, Gonçalo Inácio, Morita e Daniel Bragança são também opções de início, em detrimento de Franco Israel, St. Juste, Debast e Geny Catamo.

Do lado do Nacional, Tiago Margarido coloca Bruno Costa no lugar do castigado Soumaré e Laabidi é opção do lado direito do ataque, rendendo Daniel Penha, que começa o jogo no banco de suplentes.

Onze do Sporting: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Trincão, Quenda, Daniel Bragança e Gyökeres.

Onze do Nacional: Lucas França, Gustavo Garcia, Zé Vítor, Ulisses Rocha, José Gomes, Bruno Costa, Matheus Dias, Laabidi, Luís Esteves, Dudu e Isaac Tomich.