O Sporting recebe o Nacional neste domingo em duelo da 20.ª jornada da Liga portuguesa sem o seu capitão. Morten Hjulmand é baixa por motivos pessoais, segundo apurou o Maisfutebol, mas irá treinar amanhã com a restante equipa na Academia de Alcochete.

Por isso, Rui Borges apostou num meio-campo diferente do habitual, com João Simões, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Pote e Luis Guilherme no trio mais ofensivo.

Rui Borges faz quatro alterações em relação ao último onze, quase todas elas forçadas. Matheus Reis está castigado, Hjulmand de fora por motivos pessoais e Gonçalo Inácio com problemas físicos. Trincão é a única opção tática.

Já Tiago Margarido apostou num onze habitual, com a inclusão do reforço de inverno Gabriel Veron (emprestado pelo FC Porto). Alan Nuñez rende o lesionado João Aurélio.

Acompanhe a partida AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 18h00 horas.

SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma, Maxi Araújo; João Simões, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Pote, Luis Guilherme; Luis Suárez.

NACIONAL: Kaique, Alan Nuñez, Leo Santos, Zé Vitor, José Gomes; Joel Silva, Igor Liziero, Matheus Dias; Gabriel Veron, Chuchu Ramírez e Paulinho Boia.

SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Vagiannidis, Kochorashvili, Faye, Francisco Trincão, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Alisson e Ricardo Mangas.

SUPLENTES NACIONAL: Kevyn, Witi, Miguel Baeza, Daniel Junior, Laabidi, André Sousa, Lucas João, Francisco Gonçalves e Deivison.

[Notícia atualizada às 17h15]