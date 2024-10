Ruben Amorim tinha dito, em conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, que Nuno Santos iria ser operado nesta segunda-feira, mas sem certezas. Segundo apurou o Maisfutebol, é mesmo neste dia 28 de outubro, pela noite, que o ala leonino será submetido a uma intervenção cirúrgica.

Nuno Santos, de 29 anos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito num duelo com bola com Zaydou, do Famalicão, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga portuguesa, no sábado.

O esquerdino levava dez jogos, um golo e uma assistência pelo Sporting nesta temporada. A lesão deve-o afastar durante praticamente o resto da temporada, sendo que Amorim terá de suprir a sua ausência com Matheus Reis, Geny Catamo ou Maxi Araújo.

Nesta segunda-feira, Amorim abordou o tema de forma descontraída. «Vamos sentir muita falta até dele a refilar e dos gritos dele no corredor. Os fisioterapeutas vão passar um mau bocado, mas ele vai recuperar e voltar mais forte», afirmou, deixando depois elogios ao português.

«É muito resiliente. Dos jogadores que já tive e que conheci na minha carreira como jogador... sentia que ele tinha dores, mas queria sempre jogar. É inacreditável. Esse espírito vai estar lá e faz-nos muita falta. Ele deve ser operado hoje. Vai correr tudo bem», resumiu o treinador do Sporting.