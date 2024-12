O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, antecipou esta terça-feira um «jogo difícil contra um grande adversário» em Alvalade, a partir das 20h45 de quarta-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal, afirmando a vontade de «tentar vencer» o Sporting, algo que os açorianos conseguiram para a Liga, há pouco mais de duas semanas, a 30 de novembro (0-1).

«Temos de estar muito preparados e ter muita ambição, pois obviamente queremos disputar o jogo e tentar vencer», referiu Vasco Matos, na antevisão ao jogo, citado pelos canais do clube, garantindo um Santa Clara com a «imagem» que tem apresentado. «Uma equipa ambiciosa, organizada e temos de ser muito resilientes. O plano de jogo tem de ser cumprido à regra e temos muita ambição de vencer. Queremos muito passar esta eliminatória», lançou, sublinhando, em relação a uma possível nova vitória em Alvalade, que cada jogo tem a sua história.

«Todos os jogos têm histórias diferentes. O jogo do campeonato já passou e este será completamente diferente. Temos de o preparar bem e temos de melhorar. O do campeonato é passado e temos de andar em frente, seguir o nosso caminho, com muito respeito pelo nosso trabalho e com muita humildade», afirmou, garantindo uma equipa preparada fisicamente, apesar de ter jogado no domingo, em Arouca.

«Temos menos tempo de recuperação, mas estamos preparados. Acreditamos muito nos jogadores, temos tido cuidado com o planeamento e com a gestão das cargas e vamos estar preparados para discutir o jogo», disse.