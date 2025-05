Não passa de sábado. Sporting e Benfica entram em campo, a partir das 18 horas, para a última jornada da Liga, que vai decidir quem é o campeão nacional da época 2024/25.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães em Alvalade, enquanto o Benfica visita o Sporting de Braga. Quanto aos adversários de leões e águias, o Vitória ainda vai a Alvalade na luta por defender o quinto lugar (precisa de fazer pelo menos igual resultado ao Santa Clara em Faro) e o Sp. Braga ainda pode chegar ao terceiro lugar, embora precise de uma goleada e que o FC Porto perca na receção ao Nacional. Confira AQUI as contas para a 34.ª jornada.

A equipa treinada por Rui Borges é líder, com 79 pontos, os mesmos do Benfica, treinado por Bruno Lage. Porém, o Sporting é líder porque tem vantagem no confronto direto face ao Benfica e, por isso, só depende de si para ser campeão. Já o Benfica tem de fazer melhor resultado em Braga do que os leões ante o Vitória.

