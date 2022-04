O Sporting recebeu e venceu o Paços de Ferreira por 2-0, este domingo, no Estádio José Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pablo Sarabia, aos 20 minutos, abriu o marcador a favor dos leões, de grande penalidade. Na segunda parte, ao minuto 72, Nuno Santos fez o 2-0 final a favor da equipa comandada por Ruben Amorim.

Com este resultado, o Sporting chega aos 70 pontos e reforça o segundo lugar, alargando para nove os pontos de vantagem face ao Benfica, terceiro classificado com 61, derrotado em Braga na sexta-feira. Os leões ficam ainda, à condição, a três pontos do líder FC Porto, que joga na segunda-feira, ante o Santa Clara, no Dragão.