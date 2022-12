A FIGURA: Nuno Santos

Um golo, uma assistência e inúmeros lances de rasgo que podiam ter ditado um resultado mais dilatado, não fosse o desacerto dos companheiros. Nuno Santos fez por merecer para sair com mais dados relevantes da partida. Deu «200 por cento» e fez mais do que suficiente para sair como figura.

O MOMENTO: erro de Jordi abre caminho a noite tranquila

O Paços entrou em jogo em Alvalade com o peso do último lugar e apenas dois pontos somados em 13 jornadas. E esse peso deve ter recaído todo nos ombros de Jordi, guarda-redes pacense que, logo aos 2m, fez uma abordagem muito infeliz após cabeceamento de Porro que não parecia muito perigoso. E com isso ficou aberto o caminho para uma noite tranquila do leão.

OUTROS DESTAQUES

Coates

O capitão chegou aos 300 jogos com a camisola do Sporting, num jogo em que quase não teve trabalho. Foi homenageado no final da partida, num momento de comunhão no qual ficou claro que o uruguaio é responsável por muito do bom que o Sporting tem vivido nos últimos tempos.

Dário Essugo

Segundo jogo a titular na Liga para o médio de 17 anos, depois de ter jogado de início com o Arouca na jornada 11. Estava a fazer um jogo tranquilíssimo até aos 85m, quando teve uma entrada imprudente que lhe valeu o cartão vermelho direto. A serenidade da exibição do menino não merecia ter acabado assim, mas será certamente um momento de aprendizagem.

Pedro Porro

Percebe-se que Amorim o queira segurar a todo o custo. Além da identificação que tem com os adeptos, Porro é raça em cada lance que disputa, mas é qualidade também. Inaugurou o marcador com um cabeceamento inesperado logo no segundo minuto e fez a assistência para o golo de Paulinho num cruzamento que já é marca registada.

Paulinho

Está confiante, voltou a marcar e foi o nome mais cantado pelos adeptos do Sporting. Podia ter saído com pelo menos mais um golo do jogo, mas foi também altruísta e preferiu assistir quando podia ter rematado. Ainda assim, são cinco golos nos últimos três jogos.

Antunes

É sempre especial quando Antunes volta a Alvalade. O público não o esquece, Ruben Amorim não o esquece e o capitão do Paços Ferreira também tem bem marcada a passagem de um ano por Alvalade. Como mostram as lágrimas no momento em que foi ovacionado, aquando da substituição.

Gaitán

Sem a velocidade, mas com a classe de sempre. Foi recebido de forma pouco amigável em Alvalade, que não esqueceu os anos que representou o Benfica, e não ajudou aquela bola pontapeada para a bancada, mesmo com o imediato pedido de desculpas. Mas no que se refere ao jogo, foi dos poucos com clarividência do lado do P. Ferreira. Claramente insuficiente para a equipa levar outro resultado.