Depois de um mês com três golos e três assistências ao serviço do Sporting, na Liga portuguesa, Pedro Gonçalves foi eleito o melhor médio da competição no mês de agosto. O camisola oito do Sporting recebeu 30,16% dos votos dos treinadores e capitães.

O jogador do Sporting superou a concorrência do uruguaio Rodrigo Zalazar (Sp. Braga), com 18,25%, e Gustavo Sá (Famalicão), com 11,9%.

De recordar que Pedro Gonçalves foi decisivo no mês 'perfeito' dos leões, com quatro triunfos frente a Rio Ave (3-1), Nacional (6-1), Farense (5-0) e FC Porto (2-0).

Na II Liga, foi o médio do Leixões Reko Silva que levou para casa a distinção. Ao receber 17,95% dos votos dos treinadores da competição, Reko, de 29 anos, bateu a concorrência de Vasco (FC Felgueiras), que somou 13,68%, e Messeguem (Académico), com 11,11%.