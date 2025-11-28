Liga
Há 52 min
Sporting: Pedro Gonçalves regressa aos treinos antes do jogo com o Estrela
Leões continuam preparação para defrontar os «tricolores», agora com Pote sem limitações
GP
Leões continuam preparação para defrontar os «tricolores», agora com Pote sem limitações
GP
O Sporting realizou esta sexta-feira mais uma sessão de trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com uma novidade importante: o regresso de Pedro Gonçalves aos treinos sem limitações.
O avançado leonino, que estava a recuperar de problemas físicos desde o jogo frente ao Santa Clara, voltou a integrar o grupo às ordens de Rui Borges, reforçando as opções para o duelo com o Estrela da Amadora.
Os leões voltam a treinar na manhã de sábado, novamente à porta fechada, antes de Rui Borges falar aos jornalistas às 12h30, também na Academia, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.
O Sporting recebe o E. Amadora este domingo, às 18h, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS