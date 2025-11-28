O Sporting realizou esta sexta-feira mais uma sessão de trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com uma novidade importante: o regresso de Pedro Gonçalves aos treinos sem limitações.

O avançado leonino, que estava a recuperar de problemas físicos desde o jogo frente ao Santa Clara, voltou a integrar o grupo às ordens de Rui Borges, reforçando as opções para o duelo com o Estrela da Amadora.

Os leões voltam a treinar na manhã de sábado, novamente à porta fechada, antes de Rui Borges falar aos jornalistas às 12h30, também na Academia, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O Sporting recebe o E. Amadora este domingo, às 18h, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.