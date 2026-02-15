Pedro Gonçalves é a mais recente baixa do Sporting para a próxima jornada.

O médio do Sporting viu o quinto amarelo no jogo frente ao Famalicão, após uma falta sobre Gustavo Sá e vai falhar o duelo em Moreira de Cónegos diante do Moreirense.

Esta temporada, Pote leva já 11 golos e seis assistências em 24 jogos pelo Sporting.

ACOMPANHE AQUI O SPORTING-FAMALICÃO.