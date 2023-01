O Sporting foi multado em 3.190 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por «comportamento incorreto do público», associado à utilização de pirotecnia.

A decisão foi conhecida no mapa de castigos do CD da FPF, publicado na segunda-feira, que dá conta que adeptos afetos ao Sporting «fizeram deflagrar um petardo aos 32 minutos da primeira parte» e «um petardo e dois flashlights», respetivamente, aos 46, 60 e 62 minutos de jogo.

Recorde-se que o Governo aprovou, este mês, a criminalização do uso de engenhos pirotécnicos no desporto, com uma infração punível com pena de prisão até cinco anos ou multa até 600 dias.