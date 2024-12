Não é todos os dias (ou anos) que um jogador consegue marcar 62 golos durante um ano civil e o Sporting decidiu registar a marca de Gyökeres de uma forma especial.

Através das redes sociais, os leões partilharam uma fotografia do sueco juntamente com todo o plantel, enquanto segura uma camisola com o número 62, também «desenhado» no relvado com a mesma quantidade de bolas. Recorde-se que Gyökeres terminou a época com mais 13 golos do que o segundo melhor marcador, neste caso, Erling Haaland.