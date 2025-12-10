Novo contratempo para Pote. O criativo leonino esteve parado praticamente todo o mês de novembro devido a uma lesão muscular na coxa direita e agora volta a sofrer um problema físico no mesmo local.

O Maisfutebol confimou a notícia avançada na imprensa nacional de que o jogador do Sporting corre o risco de não jogar mais este ano, devido a uma nova lesão muscular na coxa direita.

Se assim acontecer, Pote não vai poder ajudar a equipa em quatro jogos - AVS, Santa Clara (Taça de Portugal), V. Guimarães e Rio Ave.

Pote tinha falhado vários jogos em novembro e regressado de lesão como suplente diante do Estrela da Amadora, no dia 30. Marcou o golo do Sporting na deslocação ao Estádio da Luz no dia 5 de dezembro e saiu aos 60 minutos com aparentes dificuldades físicas.