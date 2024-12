A equipa principal de futebol do Sporting voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, na preparação para a deslocação ao terreno do Moreirense (onde FC Porto e Benfica empataram esta época).

O treinador João Pereira não contou com quatro jogadores - Eduardo Quaresma, Nuno Santos e Pote estão lesionados, Franco Israel continua afetado pela síndrome gripal que o afastou do jogo com o Santa Clara.

O jogo em Moreira de Cónegos, referente à 13.ª jornada da Liga, está marcado para as 20h15 de quinta-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Os leões voltam a treinar na manhã desta quarta-feira, com a conferência de imprensa de antevisão a acontecer às 13h00 na Academia Cristiano Ronaldo, previsivelmente com João Pereira.