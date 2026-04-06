O Sporting vai apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra Alberto Costa, lateral do FC Porto, segundo conseguiu apurar o Maisfutebol.

Em causa está a alegada cuspidela do jogador dos dragões em direção a Sorriso, atleta do Famalicão, na partida da jornada 28 da Liga, que terminou com um empate a duas bolas entre dragões e famalicenses.

Após o encontro, Alberto Costa negou a situação com uma publicação nas redes sociais, afirmando que «em nenhum momento cuspiu no colega de profissão».

Momentos mais tarde, Sorriso contrariou esta posição, afirmando que realmente o lateral dos dragões tinha cuspido na sua direção.

O Sporting acabou assim por avançar com a participação disciplinar esta segunda-feira, tendo em vista um castigo para Alberto Costa.

(Artigo atualizado às 15h25)