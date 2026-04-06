Sporting prepara participação disciplinar contra Alberto Costa
Lateral do FC Porto alegadamente cuspiu na direção de Sorriso, jogador do Famalicão
Lateral do FC Porto alegadamente cuspiu na direção de Sorriso, jogador do Famalicão
O Sporting vai apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra Alberto Costa, lateral do FC Porto, segundo conseguiu apurar o Maisfutebol.
Em causa está a alegada cuspidela do jogador dos dragões em direção a Sorriso, atleta do Famalicão, na partida da jornada 28 da Liga, que terminou com um empate a duas bolas entre dragões e famalicenses.
Após o encontro, Alberto Costa negou a situação com uma publicação nas redes sociais, afirmando que «em nenhum momento cuspiu no colega de profissão».
Momentos mais tarde, Sorriso contrariou esta posição, afirmando que realmente o lateral dos dragões tinha cuspido na sua direção.
O Sporting acabou assim por avançar com a participação disciplinar esta segunda-feira, tendo em vista um castigo para Alberto Costa.
(Artigo atualizado às 15h25)