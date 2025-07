O Sporting realizou, esta quarta-feira, o segundo treino de pré-época e os jovens Guilherme Pires, Pedro Miguéis, Lucas Taibo e Samuel Justo foram as principais novidades.

Rui Borges voltou a ter grande parte do plantel à disposição, sendo que tal como aconteceu no primeiro dia de trabalho, o grupo fez testes médicos e trabalho no relvado da Academia Cristiano Ronaldo.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o Sporting explica que o plantel terá um dia de folga, esta quinta-feira, e regressa no dia seguinte para mais um treino à porta fechada.