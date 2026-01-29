O Sporting já prepara a receção ao Nacional, para a 20.ª jornada da Liga, e o primeiro treino foi realizado ainda no País Basco.

Rui Borges teve parte do plantel à disposição na sessão desta manhã, sendo que os titulares realizaram apenas trabalho de recuperação na unidade hoteleira. Os restantes jogadores treinaram no centro de estágios do Ath. Bilbao.

Recorde-se que os leões garantiram na última noite o apuramento direto para os «oitavos» da Liga dos Campeões e viajam durante a tarde desta quinta-feira para Lisboa.