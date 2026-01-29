Liga
Há 57 min
Sporting realiza treino em Bilbau após confirmar «oitavos» na Champions
Comitiva leonina viaja para Lisboa durante a tarde desta quinta-feira
DIM
Comitiva leonina viaja para Lisboa durante a tarde desta quinta-feira
DIM
O Sporting já prepara a receção ao Nacional, para a 20.ª jornada da Liga, e o primeiro treino foi realizado ainda no País Basco.
Rui Borges teve parte do plantel à disposição na sessão desta manhã, sendo que os titulares realizaram apenas trabalho de recuperação na unidade hoteleira. Os restantes jogadores treinaram no centro de estágios do Ath. Bilbao.
Recorde-se que os leões garantiram na última noite o apuramento direto para os «oitavos» da Liga dos Campeões e viajam durante a tarde desta quinta-feira para Lisboa.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS