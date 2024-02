O Sporting anunciou esta segunda-feira que reembolsará os sócios que compraram bilhete para a partida em Famalicão, a contar para a 20.ª jornada da Liga, que foi adiada, para data a definir, por falta de policiamento. O encontro estava agendado, inicialmente, para as 18h de sábado.

«Os associados detentores de ingresso para o Famalicão-Sporting terão o seu reembolso pela mesma via de pagamento (Easypay) nos próximos dias. Quem comprou bilhete para o encontro adiado vai ter prioridade na compra dos novos ingressos para o duelo», lê-se no comunicado publicado pelo emblema de Alvalade.

O encontro em Famalicão terá de ser realizado nas próximas quatro semanas, mas a data para o jogo continua por definir.

Com esta partida em atraso, o Sporting ocupa o segundo lugar do campeonato, com menos dois pontos em relação ao Benfica. Os leões já preparam a visita à União de Leiria, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal. O encontro está agendado para as 20h45 desta quarta-feira.