A equipa principal do Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho em Alcochete e com caras novas.

Esta manhã, uma das novidades da sessão de treino foi a inclusão do reforço Biel, jogador contratado ao Bahia neste mercado de inverno. Tendo em vista a deslocação ao Dragão, os leões voltam amanhã de manhã à Academia Cristiano Ronaldo para preparar o encontro.

O embate entre o Sporting, primeiro classificado com 50 pontos, e o FC Porto, terceiro classificado com 42 pontos, está marcado para esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão.

Esta é uma jornada (21.º) decisiva para o FC Porto que tem Sp. Braga à espreita do terceiro lugar, com apenas dois pontos de diferença. Em caso de derrota dos dragões, os minhotos podem subir ao pódio do campeonato se conseguirem uma vitória diante do Gil Vicente, no domingo, às 18h, na Pedreira.