A temporada 2023/2024 do Sporting arranca no dia 2 de julho, indicou Ruben Amorim após o jogo frente ao Vizela, o último da presente época.

O treinador dos leões foi questionado em conferência de imprensa, adiantando, ainda assim, que os jogadores vão regressar ao trabalho “em períodos diferentes”.

Os jogadores que vão representar as seleções vão poder apresentar-se mais tarde, por exemplo, mas não muito mais tarde, até porque o treinador conta reunir o grupo uma semana antes do estágio no Algarve.